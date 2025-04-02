В США засомневались в достижении скорого перемирия

По данным иностранных СМИ, некоторые высокопоставленные чиновники американской администрации в последние дни усомнились в вероятности того, что получится достичь мирного соглашения в ближайшее время, пишет РБК.
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