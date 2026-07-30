В Госдуме ответили на слова Пашиняна о готовности потребовать у России миллиарды долларов

Премьер-министр Армении Никола Пашинян заблуждается, говоря о том, что Россия не переводила деньги за использование Южно-Кавказской железной дороги, и может поплатиться сотнями миллиардами долларов, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.