В армии Нидерландов впервые за десять лет появится собственное танковое подразделение Правительство Нидерландов приняло решение возродить в армии страны танковое подразделение.
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В армии Нидерландов впервые за десять лет появится собственное танковое подразделение Правительство Нидерландов приняло решение возродить в армии страны танковое подразделение.
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