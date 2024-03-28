В Пермском крае упадут части ракеты

Ее запуск запланирован на 31 марта.Администрация Красновишерского округа Пермского края предупредила жителей об опасности, связанной с запуском ракеты-носителя «Союз-2-1б» с космическим аппаратом «Ресурс-П».
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