Учёные из США нашли метод лечения нового птичьего гриппа

В США ученые создали метод, который может защитить от птичьего гриппа как животных, так и людей.Учёные из Америки достигли значительного прогресса в разработке действенного способа лечения птичьего гриппа.
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