C Новым 2024-м Годом! 🍾

M.R.C. поздравляют Вас с Новым 2024-м Годом! 🍾С наилучшими пожеланиями! ✨Давайте же жечь в наступающий Год Дракона сообща! 🐲Ну и до встречи на нашем первом выступлении в '24-м: OLDSCHOOL HEAVY NEW YEAR в клубе ALIBI на Чистых Прудах.