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Царьград

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Трамп вводит 145% пошлины на Китай: тревога из-за возможной изоляции США

Трамп вводит 145% пошлины на Китай: тревога из-за возможной изоляции США

Экс-госсекретарь США Энтони Блинкен предостерегает, что новая торговая политика Трампа, включая введение 145% пошлин на Китай, может привести к изоляции страны и подрыву доверия.

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