Александр Куренков откроет в наукограде Кольцово новое здание пожарно-спасательной части и посетит центр «СКИФ», где оценит систему комплексной безопасности объекта класса «мегасайенс».
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