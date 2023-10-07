ВСУ заминировали Кременчугскую ГЭС для возможного подрыва с целью обвинить РФ

Представитель силовых структур РФ поделился информацией о том, что ВСУ заминировали Кременчугскую гидроэлектростанцию с целью её возможного подрыва и последующего обвинения России по «каховскому сценарию».
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