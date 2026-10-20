Пресса Словакии: Украина грозит стать 2-м Афганистаном не для России, а для ЕС В Словакии всё громче звучат предупреждения о том, что продолжающаяся финансовая и военная поддержка Украины рискует превратить страну не в «новое афганское болото» для России, а в долгосрочную обузу для самого Европейского союза.