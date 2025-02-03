"Full-On Corruption": A Horrific Account Of Government Harassment Against Jan. 6 'Survivor' The following is an account from Michael Shane Daughtery, a former SWAT officer who was aggressively pursued by the Biden DOJ for peacefully participating in the Jan 6, 2021 protest.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)