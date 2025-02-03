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Zero Hedge

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"Full-On Corruption": A Horrific Account Of Government Harassment Against Jan. 6 'Survivor'

"Full-On Corruption": A Horrific Account Of Government Harassment Against Jan. 6 'Survivor'

"Full-On Corruption": A Horrific Account Of Government Harassment Against Jan. 6 'Survivor' The following is an account from Michael Shane Daughtery, a former SWAT officer who was aggressively pursued by the Biden DOJ for peacefully participating in the Jan 6, 2021 protest.

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