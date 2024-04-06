Крикунов о том, «Вашингтон» или «Питтсбург» хочет видеть в плей-офф: «Овечкина, конечно. Вся страна болеет за него»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:4). С 851 шайбой за карьеру в регулярках россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (894 гола).
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