Киев выпустил по ДНР более десяти снарядов и ракет 15 апреля, есть раненые

Более десяти снарядов, беспилотников и ракет выпустили вооруженные формирования Украины (ВФУ) по ДНР 15 апреля, 16 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в своем Telegram-канале.