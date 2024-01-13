Сенатор Майк Ли: победа Трампа на выборах обеспечит порядок в США

РИАМО - 13 янв. Сенатор от Республиканской партии США Майк Ли заявил в эфире Fox News, что победа Дональда Трампа на выборах поможет сделать «порядок вместо хаоса» в стране и поставить интересы государства на первое место.
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