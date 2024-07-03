Олег Дёмин: Наша общая задача – профилактика дорожно-транспортных происшествий

Сегодня, 3 июля, сотрудники Госавтоинспекции отмечают профессиональный праздник. Со дня своего образования ГАИ стоит на страже охраны правопорядка, жизни и здоровья людей, претворяет в жизнь мероприятия, направленные на последовательное сокращение ДТП.
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