В Петербурге коммунальщики предупредили водителей о потопе на проспекте Энергетиков

В ночь на 17 января в Красногвардейском районе города на Неве произошла крупная коммунальная авария.В Петербурге коммунальная авария фактически заблокировала движение автомобилей на участке проспекта Энергетиков в ночь на 17 января 2024.
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