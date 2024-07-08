Переплетение ценностей сообщества с наукой – ключ к восстановлению экосистем

Исследовательская группа, состоящая из местных тибетцев и ученых из Великобритании и Китая, продемонстрировала, что члены местных общин являются незаменимыми партнерами в расширении участия общин в восстановлении поврежденных экосистем и достижении долгосрочного успеха, сообщает «eurekalert».
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