Эксперт рассказал, как купить новую квартиру без ипотеки

Помогут trade-in и в рассрочка Имеющие в собственности недвижимость могут улучшить жилищные условия с помощью trade-in, когда старая квартира идет в зачет при покупке новой, сказал в интервью РИАМО генеральный директор агентства недвижимости Cosmopolis Finance Дмитрий Шапцев.
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