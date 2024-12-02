Эксперт рассказал, как купить новую квартиру без ипотеки

Помогут trade-in и в рассрочка Имеющие в собственности недвижимость могут улучшить жилищные условия с помощью trade-in, когда старая квартира идет в зачет при покупке новой, сказал в интервью РИАМО генеральный директор агентства недвижимости Cosmopolis Finance Дмитрий Шапцев.