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Ко Дню освобождения Мелитополя захоронены останки 11 бойцов Красной армии

Ко Дню освобождения Мелитополя захоронены останки 11 бойцов Красной армии

Останки 11 красноармейцев, погибших в конце сентября — начале октября 1943 года при прорыве немецкой линии «Вотан» на реке Молочная торжественно захоронены сегодня, 22 октября, на мемориале у села Мордвиновка неподалеку от Мелитополя.

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