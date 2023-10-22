Ко Дню освобождения Мелитополя захоронены останки 11 бойцов Красной армии

Останки 11 красноармейцев, погибших в конце сентября — начале октября 1943 года при прорыве немецкой линии «Вотан» на реке Молочная торжественно захоронены сегодня, 22 октября, на мемориале у села Мордвиновка неподалеку от Мелитополя.