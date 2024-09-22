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Стало известно о повышении пенсий нескольким группам граждан с 1 октября

У нескольких категорий граждан в России с 1 октября вырастут пенсии, рассказал в беседе с «Российской газетой» доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

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