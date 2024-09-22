Стало известно о повышении пенсий нескольким группам граждан с 1 октября

У нескольких категорий граждан в России с 1 октября вырастут пенсии, рассказал в беседе с «Российской газетой» доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии