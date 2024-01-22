Александр Новиков поручил ужесточить ответственность маршрутчиков за нарушения правил работы

Глава города отреагировал на многочисленные жалобы смолян на частных «извозчиков» Глава города Александр Новиков потребовал от подчинённых подготовить соответствующий нормативно-правовой акт для дополнительного привлечения к административной ответственности маршрутчиков, которые нарушают правила работы и, в частности, не соблюдают графики курсирования.
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