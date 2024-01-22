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Александр Новиков поручил ужесточить ответственность маршрутчиков за нарушения правил работы

Александр Новиков поручил ужесточить ответственность маршрутчиков за нарушения правил работы

Глава города отреагировал на многочисленные жалобы смолян на частных «извозчиков» Глава города Александр Новиков потребовал от подчинённых подготовить соответствующий нормативно-правовой акт для дополнительного привлечения к административной ответственности маршрутчиков, которые нарушают правила работы и, в частности, не соблюдают графики курсирования.

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