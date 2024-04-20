Apple тайно разрабатывают автономных роботов. Они рассматриваются в качестве следующего большого продукта

Apple переключает внимание на разработку автономных роботов в качестве потенциальных флагманских продуктовApple, известные своей скрытностью в отношении новых проектов, сейчас активно работают над разработкой автономных роботов.
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