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Прожитые годы и суровая реальность научили меня тому, что если кто-то вдруг стал идиотом, то это надолго

Прожитые годы и суровая реальность научили меня тому, что если кто-то вдруг стал идиотом, то это надолго

Прожитые годы и суровая реальность научили меня тому, что если кто-то вдруг стал идиотом, то это надолго.

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Комментарии
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Ирина52
Но разве не то же самое было в нацистской Германии? Уже советские войска чуть ли не брали Берлин, а немцы все ждали чуда, мечтали о Фау-2, которые вот-вот принесут им победу... При подобных режимах люди становятся зомби, они как под гипнозом и прозреть смогут не все и только тогда, когда отключится система промывания мозгов. И чем дольше длилась обработка, тем больше времени уходит на откат,и только полная капитуляция как разновидность шокотерапии может дать результат.
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1 д.
Дмитрий Бакланов
Система промыва мозгов за 80  лет существенно усовершенствована. Возможно даже капитуляция не поможет. Надевшим на голову кастрюлю поможет только психдиспансер и пожизненное лечение. Это признак МДП, я кастрюлеголовых еще в 1986 встречал, но они все были на учете в психбольницах и регулярно, во время обострения, ложились в стационар.
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13 час.

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