Прожитые годы и суровая реальность научили меня тому, что если кто-то вдруг стал идиотом, то это надолго.

Ирина52

Но разве не то же самое было в нацистской Германии? Уже советские войска чуть ли не брали Берлин, а немцы все ждали чуда, мечтали о Фау-2, которые вот-вот принесут им победу... При подобных режимах люди становятся зомби, они как под гипнозом и прозреть смогут не все и только тогда, когда отключится система промывания мозгов. И чем дольше длилась обработка, тем больше времени уходит на откат,и только полная капитуляция как разновидность шокотерапии может дать результат.