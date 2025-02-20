Слуцкий: продолжение диалога Москвы и Вашингтона приведёт к отмене санкций

Санкции будут сняты с России в ближайшее время, если сближение Москвы и Вашингтона продолжится. Об этом глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий сказал в интервью корреспонденту RT Хассану Нассру.
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