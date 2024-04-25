Эксперты рассказали, кому полезна ряженка

О полезных свойствах продукта из топлёного молока поведали специалисты Роскачества.Благодаря полезным бактериям и витаминам группы В она способствует усилению пищеварения, поэтому эксперты рекомендуют выпивать по 100-150 мл этого кисломолочного продукта после обильного приёма пищи.
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