🥊🥊В спортивном зале "Рокки" сегодня стартует первенство по боксу, посвящённое 80 -летию Победы в ВОв и памяти мастера спорта Александра Диканева.
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🥊🥊В спортивном зале "Рокки" сегодня стартует первенство по боксу, посвящённое 80 -летию Победы в ВОв и памяти мастера спорта Александра Диканева.