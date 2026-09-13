Великая история России в атмосферных картинах Павла Рыженко

Был уже у нас об этом художнике рассказ, правда давно. Однако на мое восприятие это настолько сильные работы, настолько исторически образные, что решила еще раз о его творчестве немного рассказать.
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