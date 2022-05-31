Военное обозрение

2 976 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Ожиганов
    вполне вероятно мяса солдат сгоняют массово на три войны хватит сша эти ракетные комплексы поставляют бронемашины, ве...Советник в офисе ...
  • Vsevolod
    Ребята, вы шли "резать москалей", а если это добробаты, то и шли, естественно сами, ДОБРОВОЛЬНО! Так что жрите теперь...«Выдали пулеметы ...
  • Сергей Роднов
    Стал похож на биндюжника,надо же выбрать такого чмошника в президенты.Зеленский назвал ...

Тяжёлая броня для российской пехоты

Тяжёлая броня для российской пехоты

Украинская БМП-2, подбитая в 2015. Фото взято в feldherrnhalle.livejournal.com Одним из очевидных итогов военных действий на Украине стало ясное понимание того, что легкобронированная боевая техника себя исчерпала в качестве основного боевого средства пехоты.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх