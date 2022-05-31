Тяжёлая броня для российской пехоты

Украинская БМП-2, подбитая в 2015. Фото взято в feldherrnhalle.livejournal.com Одним из очевидных итогов военных действий на Украине стало ясное понимание того, что легкобронированная боевая техника себя исчерпала в качестве основного боевого средства пехоты.