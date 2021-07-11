Товарищеские матчи. «Зенит» обыграл «Карлсруэ», «Локомотив» победил «Целе», «Арсенал» был сильнее «Карабаха»

Клубы РПЛ проводят контрольные матчи в преддверии старта нового сезона. Товарищеские матчи Австрия Зенит Россия – Карлсруэ Германия – 3:1 (2:0) Голы: 1:0 – Азмун (13), 2:0 – Азмун (39), 2:1 – Гондори (53, с пенальти), 3:1 – Кузнецов (80).
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