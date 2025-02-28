Священники поддержат пациентов больниц

Священнослужители смогут посещать пациентов больниц не только в обычных палатах, но и в реанимации. При этом им придется отключить или перевести в беззвучный режим мобильники и соблюдать санитарно-эпидемиологические правила.
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