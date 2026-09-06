В партии Ле Пен указали, что поддержка Украины существенно ослабляет Европу Один из руководителей французской партии «Национальное объединение», мэр Перпиньяна Луи Али.
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