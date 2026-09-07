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В России создают собственный защищенный браузер — проект уже согласован с ФСБ

В России создают собственный защищенный браузер — проект уже согласован с ФСБ

«КриптоПро-Браузер» позволит устанавливать защищенные TLS-соединения с использованием российских алгоритмов Российская компания «КриптоПро» создает собственный веб-браузер с нативной поддержкой отечественных криптографических алгоритмов.

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