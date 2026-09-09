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МОСИНФОРМ

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Сотрудники «Московской безопасности» помогли освободить собак из запертого авто

Сотрудники «Московской безопасности» помогли освободить собак из запертого авто

Двух собак освободили из закрытой машины во дворе на Митинской улице. Помощь животным оказали сотрудники ГКУ «Московская безопасность».

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