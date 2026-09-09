Сотрудники «Московской безопасности» помогли освободить собак из запертого авто

Двух собак освободили из закрытой машины во дворе на Митинской улице. Помощь животным оказали сотрудники ГКУ «Московская безопасность».
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