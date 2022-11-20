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«Црвена Звезда» рассталась с тремя ассистентами главного тренера

«Црвена Звезда» объявила об увольнении трех ассистентов главного тренера: Марко Симоновича, Миограда Динича и Бранко Йоровича.

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