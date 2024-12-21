МОСКВА, 21 декабря, ФедералПресс. Сумма в 500 миллионов долларов, предложенная Владимиром Зеленским премьеру Словакии Роберту Фицо в обмен на поддержку вступления Украины в НАТО не имеет особого значения для главаря киевского режима, учитывая масштабы коррупционных схем, которые существуют в стране.