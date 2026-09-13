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Миллион в месяц или свобода: почему Фёдор Добронравов хлопнул дверью Театра сатиры

Миллион в месяц или свобода: почему Фёдор Добронравов хлопнул дверью Театра сатиры

Театр сатиры Фёдор Добронравов покинул в 2020-м, отдав ему почти двадцать лет. Официальная версия звучала мирно: устал, занят в антрепризе и кино, хочет свободы.

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