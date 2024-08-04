Фанат выставил на продажу именной Mercedes Нурмагомедова за 16 млн руб. Хабиб Нурмагомедов. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин Поклонник чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова объявил о продаже именного Mercedes-Benz AMG GT, по документам принадлежащего спортсмену, но находящегося в его владении.