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Фанат выставил на продажу именной Mercedes Нурмагомедова за 16 млн руб.

Фанат выставил на продажу именной Mercedes Нурмагомедова за 16 млн руб.

Фанат выставил на продажу именной Mercedes Нурмагомедова за 16 млн руб. Хабиб Нурмагомедов. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин Поклонник чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова объявил о продаже именного Mercedes-Benz AMG GT, по документам принадлежащего спортсмену, но находящегося в его владении.

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