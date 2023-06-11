Развал России не состоялся: В Европе появятся восемь новых государств

Запад одержим идеей развалить Россию, чтобы сожрать её по кускам. Для продвижения подобных идей используются "убеганты", призывающие на разнообразных зарубежных "форумах порабощённых народов" к созданию на месте России независимых республик.
Запад одержим идеей развалить Россию, чтобы сожрать её по кускам. Для продвижения подобных идей используются "убеганты", призывающие на разнообразных зарубежных "форумах порабощённых народов" к созданию на месте России независимых республик.
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