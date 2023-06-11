Заноза

13 968 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лесков
    Идея  уже  тысячи  лет  есть.  И она до  идиотизма  проста — и  для   людей,  и  для  государств: «ПОМОГАЙ жить и  р...Евгений Сатановск...
  • Вадим Скоробогатов
    БРАВО...Первое «свидание»...
  • Петр Паринов
    В России более 30 лет капитализм, поэтому власть обслуживает в первую очередь интересы крупного капитала и олигархов,...Сожгут мосты: Кие...

Развал России не состоялся: В Европе появятся восемь новых государств

Развал России не состоялся: В Европе появятся восемь новых государств

Запад одержим идеей развалить Россию, чтобы сожрать её по кускам. Для продвижения подобных идей используются "убеганты", призывающие на разнообразных зарубежных "форумах порабощённых народов" к созданию на месте России независимых республик.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх