Новая отечественная «лазерная пушка» и перспективы направления

Российский лазерный комплекс "Пересвет". Фото Минобороны РФ В течение нескольких последних десятилетий российская оборонная промышленность работает над созданием боевых лазеров разного назначения.
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