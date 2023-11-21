Их боялась вся страна: Пять самых известных заключённых в зоне СВО

Елена Головань

Когда я была у штурмовиков в лагере, мне командир рассказывал про одного бойца из группы Z. Ему за 60, просидел почти всю сознательную жизнь. Пошел на СВО (не к музыкантам). Пришёл, осмотрелся, и говорит: "Я уже с вами по окпам вряд ли побегаю. Командир, ты нацепи на меня побольше взрывчатки и к нацикам отправь. Подорвусь, вот и от меня толк будет. И с другими ребятами, ранее сидевшими я там пообщалась. Вот, собственно, мой репортаж из зоны СВО. https://argumenti.ru/opinion/2023/11/865193