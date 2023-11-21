Специальная военная операция стала причиной явления, аналогов которому в мировой практике нет. Большое количество заключённых — вчерашних изгоев "с клеймом на всю жизнь" — сумели не просто выйти из тюрьмы, но и полностью реабилитироваться.
Их боялась вся страна: Пять самых известных заключённых в зоне СВО
Комментарии
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Елена Головань
Когда я была у штурмовиков в лагере, мне командир рассказывал про одного бойца из группы Z. Ему за 60, просидел почти всю сознательную жизнь. Пошел на СВО (не к музыкантам). Пришёл, осмотрелся, и говорит: "Я уже с вами по окпам вряд ли побегаю. Командир, ты нацепи на меня побольше взрывчатки и к нацикам отправь. Подорвусь, вот и от меня толк будет. И с другими ребятами, ранее сидевшими я там пообщалась. Вот, собственно, мой репортаж из зоны СВО. https://argumenti.ru/opinion/2023/11/865193
«Командир, нацепи на меня побольше взрывчатки и к нацикам отправь» - Аргументы Недели
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5 час.
Галина Дьячина
не надо передёргивать..хайповать..вся страна..ни одного не знаю
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2 час.
Василий Целовальников
Кровью, смыли свой позор! И многие ушли из жизни, настоящими героями!!! Спасибо таким ребятам!
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26 мин.
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