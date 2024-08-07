Как недавнее решение ФРС повиляет на Bitcoin и Solana

Федеральная резервная система США вновь оказалась в центре внимания финансовых рынков. Эксперты отмечают, что регулятор систематически задерживает ключевые решения, что негативно сказывается на экономике.
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