Виктор Дробыш довёл до слёз молодую певицу. Вступилась Клава Кока. Татьяна Картукова поставила точку

Выпуск шоу "Битва поколений" (16+), где начинающие артисты соревнуются с ветеранами эстрады, обернулся настоящим скандалом.
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