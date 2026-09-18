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Царьград

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Виктор Дробыш довёл до слёз молодую певицу. Вступилась Клава Кока. Татьяна Картукова поставила точку

Виктор Дробыш довёл до слёз молодую певицу. Вступилась Клава Кока. Татьяна Картукова поставила точку

Выпуск шоу "Битва поколений" (16+), где начинающие артисты соревнуются с ветеранами эстрады, обернулся настоящим скандалом.

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