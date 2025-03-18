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DOGE: в США признали умершими 3,2 млн жителей, числившихся живыми

DOGE: в США признали умершими 3,2 млн жителей, числившихся живыми

Около 3,2 млн жителей США, которые числились живыми в информационных базах администрации социального обеспечения страны, признаны этим ведомством умершими, сообщил департамент эффективности американского правительства (DOGE) на своей странице в соцсети Х*.

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