Федотов об отмене жеребьевки перед пенальти «Зенита» и «Спартака»: «Судье как сказали – так он и сделал, вопрос не к нему. Не может быть честно и нечестно, так положено»

Экс-судья Игорь Федотов считает, что отмена жеребьевки перед серией пенальти в матче « Зенита » и « Спартака » (1:1, 4:2) за Olimpbet Суперкубок России соответствует регламенту, если так решили организаторы.
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