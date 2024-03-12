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Тематический поезд отправит первых путешественников из Самары в Нижний Новгород 22 марта

Тематический поезд отправит первых путешественников из Самары в Нижний Новгород 22 марта

Пресс-служба Куйбышевской железной дороги объявила о запуске нового тематического маршрута Самара-Нижний Новгород, созданного в рамках проектов "Яркие выходные в Приволжье" и школьной программы "Вагон знаний".

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