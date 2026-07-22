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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вопрос на миллион долларов». Майк Крак о том, хватит ли «Астон Мартин» запасных деталей в Венгрии

Операционный директор «Астон Мартин» Майк Крак ответил на вопрос о том, хватит ли команде компонентов для того, чтобы использовать обновленные болиды на Гран-при Венгрии и иметь запасные детали.

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