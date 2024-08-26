Как купаться, чтобы не простыть в конце купального сезона

Специалист поделился советами, чтобы не простыть. Жаркая погода создает отличные условия для продолжения купания, однако необходимо учитывать определенные факторы, чтобы избежать простуды, как отмечает Александр Коньков, профессор и заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации РОСБИОТЕХ.