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Царьград

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Беспилотные поезда в Москве начнут курсировать к 2030 году

Беспилотные поезда в Москве начнут курсировать к 2030 году

В Московском метро тестируют беспилотный поезд с машинным зрением. За полгода он прошел 3000 км без вмешательства машиниста.

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