Новое мировое устройство, границы Украины и "Стамбул". Главное на Украине на утро 8 ноября

Президент России Владимир Путин рассказал о новом мировом устройстве и об основе для мирных переговоров с Украиной и о том, в каких границах эту государство признает РоссияВыступая на заседании клуба "Валдай" президент России Владимир Путин свою речь начал с рассказа о складывающемся новом мироустройстве.