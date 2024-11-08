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  • людмила макарова
    Нет, получить смертельный разряд током, притронувшись к корпусу трансформатора, нельзя. Однако прикосновение к прово...Убьет током и без...
  • федор
    Рогуль ты дурной и сказочник. Какие границы до начала , ты о чем Тарасик ? Чмошник ты поганый и холуй.В Киеве представи...
  • Александр Пятнистый
    Какой идиот написал этот бред? Столбовые ТП, киосковые ТП, которых море в крыму имеют ЗАЗЕМЛЕННЫЙ корпус. Ага, с Земл...Убьет током и без...

Новое мировое устройство, границы Украины и "Стамбул". Главное на Украине на утро 8 ноября

Новое мировое устройство, границы Украины и "Стамбул". Главное на Украине на утро 8 ноября

Президент России Владимир Путин рассказал о новом мировом устройстве и об основе для мирных переговоров с Украиной и о том, в каких границах эту государство признает РоссияВыступая на заседании клуба "Валдай" президент России Владимир Путин свою речь начал с рассказа о складывающемся новом мироустройстве.

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