Юный смолянин с редким диагнозом получил терапию за 300 млн. рублей

Милан Коркин из Рославля получил необходимый для замедления миодистрофии препарат благодаря президентскому фонду «Круг добра» Шестилетний рославльчанин Милан Коркин получил необходимый для замедления миодистрофии Дюшенна препарат генной терапии стоимостью порядка 300 миллионов рублей благодаря президентскому фонду «Круг добра».
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